Эксперты: Объявлять себя самозанятым или нет - дело добровольное

«Мы полагаем, что в ближайшие три года очень серьезное количество людей выйдет «из тени» потому, что это удобно, потому что это недорого, потому что это, в конце концов, патриотично», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, комментируя принимаемый закон о налоге для самозанятых граждан.

Председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты Артем Кирьянов приветствовал принятие Госдумой во втором чтении законопроекта по экспериментальному введению для самозанятых россиян налога на профессиональный доход (НПД).

Главным плюсом Кирьянов считает «снижение более чем в три раза налогового бремени на налоги физических лиц с 13% до 4%». Собеседник особо отметил добровольность этой нормы и отсутствие бюрократии при уплате нового налога.

«Мобильное приложение, которое будет отвечать за налоговые выплаты, совершенно не нуждается в том, чтобы граждане посещали налоговую службу и каким-то образом вступали в прямой контакт с чиновниками», – подчеркнул Кирьянов.

«Данный проект достаточно подробно разработан. Будет проходить эксперимент в четырех субъектах федерации – наиболее показательных, наиболее приспособленных. В рамках этого эксперимента возможны поправки как технического характера, так и уточнение параметров для самозанятых. В том числе цифра годового дохода в 2,4 млн рублей. Достаточен ли этот доход? Может быть, он требует снижения или повышения данной планки?», – пояснил Кирьянов.

Член ОП подчеркнул, что эта мера поможет бороться с «серыми» доходами. По словам Кирьянова, «новый закон приводит в равновесие российскую систему социальной солидарности, поскольку неприемлема ситуация, при которой 50 млн трудоспособного населения платит налоги, а 30 млн не платит».

В свою очередь глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в разговоре с НТВ подчеркнул, что «это – закон-предложение, он дает людям право и создает возможность этим правом воспользоваться». «Кто не захочет – останется в той же ситуации, в которой они находятся. В их отношении закон не предполагает никаких действий», – сказал Макаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы приняли во втором чтении пакет из трех законопроектов о проведении в 2019-2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане эксперимента по введению налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.

Новый режим предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам – 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут.

На режим НПД смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества. Регистрация пожелавших перейти на НПД лиц будет возможна без визита в налоговый орган через бесплатное мобильное приложение «Мой налог», также как и уплата налога.