Эксперты: Объявлять себя самозанятым или нет - дело добровольное

Взгляд
13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
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На Украине начинается коммунальная катастрофа

Горящие покрышки перед зданиями украинских горадминистраций – единственное, чем могут обогреться жители этих городовФото: 0564.ua
Стихийные массовые протесты прокатились по нескольким провинциальным городам Украины. Все дело в том, что с наступлением зимы в дома жителей этих городов так и не пришло отопление. Причина не только в воровстве коммунальщиков и безграмотном управлении властей. Для Украины это первый предвестник очень большого кризиса. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Коррупция и беззаконие, презрение и грубость – больше не норма

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...
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Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...
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Борьба с хамством может превратиться в национальную идею

Антон Крылов, журналист
Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими. Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Эксперты: Объявлять себя самозанятым или нет - дело добровольное

          13 ноября 2018, 18:10

          Текст: Елизавета Зорина,
          Мария Трубина

          Версия для печати

          «Мы полагаем, что в ближайшие три года очень серьезное количество людей выйдет «из тени» потому, что это удобно, потому что это недорого, потому что это, в конце концов, патриотично», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, комментируя принимаемый закон о налоге для самозанятых граждан.

          Председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты Артем Кирьянов приветствовал принятие Госдумой во втором чтении законопроекта по экспериментальному введению для самозанятых россиян налога на профессиональный доход (НПД).

          Главным плюсом Кирьянов считает «снижение более чем в три раза налогового бремени на налоги физических лиц с 13% до 4%». Собеседник особо отметил добровольность этой нормы и отсутствие бюрократии при уплате нового налога.

          «Мобильное приложение, которое будет отвечать за налоговые выплаты, совершенно не нуждается в том, чтобы граждане посещали налоговую службу и каким-то образом вступали в прямой контакт с чиновниками», – подчеркнул Кирьянов.

          «Данный проект достаточно подробно разработан. Будет проходить эксперимент в четырех субъектах федерации – наиболее показательных, наиболее приспособленных. В рамках этого эксперимента возможны поправки как технического характера, так и уточнение параметров для самозанятых. В том числе цифра годового дохода в 2,4 млн рублей. Достаточен ли этот доход? Может быть, он требует снижения или повышения данной планки?», – пояснил Кирьянов.

          Член ОП подчеркнул, что эта мера поможет бороться с «серыми» доходами. По словам Кирьянова, «новый закон приводит в равновесие российскую систему социальной солидарности, поскольку неприемлема ситуация, при которой 50 млн трудоспособного населения платит налоги, а 30 млн не платит».

          В свою очередь глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в разговоре с НТВ подчеркнул, что «это – закон-предложение, он дает людям право и создает возможность этим правом воспользоваться». «Кто не захочет – останется в той же ситуации, в которой они находятся. В их отношении закон не предполагает никаких действий», – сказал Макаров.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы приняли во втором чтении пакет из трех законопроектов о проведении в 2019-2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане эксперимента по введению налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.

          Новый режим предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам – 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут.

          На режим НПД смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества. Регистрация пожелавших перейти на НПД лиц будет возможна без визита в налоговый орган через бесплатное мобильное приложение «Мой налог», также как и уплата налога.


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