Лидер Косово сообщил о краткой беседе с Путиным в Париже

Лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи сообщил, что в ходе короткой беседы в Париже обсудил с президентом России Владимиром Путиным отношения между Приштиной и Белградом.

«В Париже я встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, сосредоточились на диалоге, направленном на нормализацию отношений между Косово и Сербией для всестороннего, обязательного соглашения. В этом вопросе позиция президента Путина была четкой: «Если вы (Косово и Сербия) достигните мирного соглашения, Россия его поддержит», – написал Тачи в Twitter, сопроводив запись фотографией с Путиным.

Кремль не сообщал об этой встрече. Программа пребывания в Париже 11 ноября на торжествах в честь 100-летия окончания Первой мировой войны не предусматривала отдельных переговоров с другими лидерами. Вместе с тем, в Кремле не исключали контактов «на ногах» с участниками мероприятий.