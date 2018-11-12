Сурков поздравил избранных глав ДНР и ЛНР

Помощник президента России Владислав Сурков поздравил с победой на выборах руководителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«В поздравлении, в частности, говорится, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева», – рассказал эксперт, передает ТАСС.

Сурков уверен, что главы республик смогут сделать все необходимое для повышения уровня жизни и для выполнения международных обязательств, сообщил Чеснаков.

Ранее сообщалось, что Пушилин набрал 60,9% голосов на выборах в ДНР, а Пасечник – 68,4% на выборах в ЛНР.

Чеснаков также отмечал, что выборы в Донбассе показали поддержку курса на интеграцию с Россией.