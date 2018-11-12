В КНДР раскритиковали возобновление военных учений Южной Кореи и США

Центральное северокорейское издание «Нодон синмун» подвергло критике возобновление совместных военных учений Республики Корея и США.

Издание призвало Южную Корею и США к «разумному поведению» и отказу от «анахроничных» военных акций, передает ТАСС.

Напомним, в минувший понедельник Южная Корея и США возобновили совместные морские учения, прерванные в июне по договоренности с КНДР.