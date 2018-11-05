США и Южная Корея начали первые с июня совместные морские учения

В понедельник Южная Корея и США начали первые с июня совместные морские учения после приостановления их по договоренности с КНДР.

Учения продлятся две недели при участии 500 военных, в том числе морских пехотинцев с американской базы в Окинаве (Япония), и военной техники – катеров-амфибий, сообщает Ренхап.

Речь идет о маневрах морской пехоты (KMEP).

В 2017 году подобные маневры проводились 11 раз, в 2017 году – 17 раз, в 2016 году – 14 раз. В следующем году планировалось нарастить их количество до 24 раз.

Основные учения пока приостановлены. Решение о планах на майские учения должно быть принято до 1 декабря.

28 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не собираются приостанавливать военные учения с Южной Кореей. Решение о приостановке учений было принято 22 июня по итогам саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре.