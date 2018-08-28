США отменили принятое после встречи Трампа и Ким Чен Ына решение

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не собираются приостанавливать военные учения с Южной Кореей.

«У нас на данный момент нет планов приостанавливать какие-либо еще учения. Мы будем работать в тесном контакте с госсекретарем, и мы будем делать то, что он сочтет нужным, чтобы активизировать [дипломатические] усилия», – сказал Мэттис, передает ТАСС.

По его словам, дискуссий по поводу приостановок маневров не идет.

«Как вы знаете, мы предприняли шаги по приостановке некоторых крупнейших учений в качестве проявления доброй воли по итогам саммита в Сингапуре», – добавил он.

22 июня Пентагон объявил о приостановке ряда военных учений с участием Южной Кореи в соответствии с итогами саммита в Сингапуре.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные учения, которые регулярно проводят американские и южнокорейские вооруженные силы, являются чрезвычайно дорогим и провокационным предприятием.

Трамп и Ким Чен Ын по итогам прошедшей в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США.