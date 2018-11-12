В Сирии после войны восстановили более 1 тыс. школ

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что после завершения боевых действий в стране удалось восстановить работу более 1 тыс. школ.

В Центре подчеркнули, что первостепенной задачей после войны является восстановление социальной инфраструктуры: школ, больниц, медицинских центров, объектов энерго- и водоснабжения , передает ТАСС.

«К примеру, в районе Алеппо [восстановлено] 247 школ, из них 101 – в самом городе», – сказал заместитель начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Евгений Харченко, добавив, что этот процесс продолжается.

Он также отметил, что, наряду с восстановлением инфраструктуры, Центр примирения вместе с правительственными и неправительственными организациями оказывает гуманитарную и благотворительную помощь.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Вашингтона остановить восстановление разрушенной войной Сирии.