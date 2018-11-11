Обнаженная активистка попыталась остановить кортеж Трампа в Париже

Активистка движения Femen в воскресенье попыталась помешать проезду кортежа президента США Дональда Трампа к Триумфальной арке в Париже, ее увели сотрудники полиции.

Девушка с написанными на груди протестными лозунгами выбежала на Елисейские Поля, однако была задержана полицейскими, передает ТАСС.

Накануне активистки движения Femen также организовали акцию в центре Парижа, протестуя против приезда лидеров государств на празднование столетия окончания Первой мировой войны.