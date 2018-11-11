Общественной палате рассказали об угрозах со стороны КПРФ на выборах в Хакасии

Член Общественной палаты России Максим Григорьев опубликовал видео, подтверждающие факты нарушений со стороны КПРФ на выборах в Хакасии – представители партии в том числе угрожают волонтерам.

На первом видео, которое Григорьев опубликовал в Twitter, волонтер Юрий Чухарев рассказал, что проводил опрос граждан на территории около входа в школу, когда к нему подошел молодой человек от КПРФ. Он выхватил у него опросные банки и требовал покинуть территорию возле избирательного участка, угрожая ему физическим насилием.

Продолжаются угрозы со стороны представителей КПРФ и штаба Коновалова общественникам Республики Хакасия. pic.twitter.com/q5LhkA8reN — Максим Григорьев (@grigorievms) 11 ноября 2018 г.

На втором видео директор школы, в которой находится избирательный участок, член Общественной палаты России Любовь Черчинская рассказала, как представители КПРФ фотографируют паспорта избирателей, несмотря на их протесты, что является прямым нарушением закона.

Директор школы в которой находится избирательный участок, член Общ.палаты РФ Л.Черчинская рассказывает о том, как представители КПРФ фотографируют паспорта избирателей несмотря на их протесты. Прямое нарушение закона. pic.twitter.com/vJ9cUWky6j — Максим Григорьев (@grigorievms) 11 ноября 2018 г.

Ранее стало известно, что Общественная палата получает десятки сообщений о нарушениях на выборах. Григорьев уже публиковал видео нарушений со стороны КПРФ на выборах главы Хакасии.

В воскресенье проходит второй тур выборов в Хакасии. В них участвует один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагается голосовать «за» или «против». Явка на 12.00 (8.00 мск) составила 14,65%.