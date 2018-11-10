Посол России во Франции назвал выход США из ДРСМД опасным для всего континента

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) представляет опасность для всего континента.

Мешков заявил, что США угрожают выходом из ДРСМД, «продолжая линию на демонтаж всей системы соглашений в сфере контроля над вооружениями в Европе». Такое решение «может иметь катастрофические последствия для безопасности всего нашего континента», передает РИА Новости.

При этом он назвал обнадеживающим сигналом призыв президента Франции Эммануэля Макрона строить новую архитектуру безопасности в Европе вместе с Россией.

Дипломат отметил: «Трезвомыслящие политики на Западе осознают, что нынешняя ситуация в сфере безопасности в Европе – это тупик, и выбираться из этого тупика надо совместными усилиями».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал возможность размещения запрещенных ДРСМД ракет в Европе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что США провоцируют смену ядерной доктрины России.