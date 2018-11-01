США оценили итоги саммита по Сирии в Стамбуле

Вашингтон поддерживает четырехсторонний саммит по сирийскому урегулированию в Стамбуле и его итоги, заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

«Мы поддержали четырехсторонний саммит», – приводит его слова ТАСС.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что США активно консультировались с Россией, Германией, Францией и Турцией до проведения саммита по Сирии.

В субботу в Стамбуле состоялась встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии по сирийскому урегулированию. Глава государства Владимир Путин заявлял, что Россия оставляет за собой право помочь в ликвидации террористов в Идлибе. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала итоги саммита.