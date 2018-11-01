В НХЛ рассказали о пагубном влиянии Олимпиады

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Бэттмен заявил, что Олимпиада разрушает сезон НХЛ, поэтому в руководстве организации не могут принять положительного решения в пользу участия хоккеистов в ней.

«По Олимпиаде мы не меняем свое отношение. Игры разрушают наш сезон, и мы видим слишком много причин не участвовать в олимпийском турнире. Так что для нас принятие решения в пользу Олимпиады не представляется возможным», – сказал Бэттмен, передает РИА «Новости».

В 2018 году Олимпийские игры в Южной Корее состоялись без участия игроков из НХЛ.

Российский хоккеист Николай Прохоркин заявлял, что Олимпиада была ненастоящей, поскольку в ней отсутствовали игроки из Национальной хоккейной лиги.

Другой спортсмен Александр Овечкин также подвергал критике решение руководства НХЛ о запрете на выступление в Олимпийских играх.