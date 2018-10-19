Российский хоккеист назвал победную Олимпиаду ненастоящей

Нападающий СКА Николай Прохоркин, который в составе сборной России по хоккею выиграл золото Олимпийских игр-2018, заявил, что это была ненастоящая Олимпиада, так как в ней не участвовали представители НХЛ.

В интервью ему заявили, что «Олимпиада была ненастоящая без энхаэловцев», на что Прохоркин ответил: «Это правда. Что себе врать?» Он добавил, что Олимпиада была хорошая, с сильными европейскими сборными, но хочется участвовать в турнире, где будут играть все сильнейшие хоккеисты, сообщает Sports.ru.

«Когда энхаэловцы, полные составы, вот такую Олимпиаду выиграть круто», – заметил Прохоркин.

В то же время он заметил, что это все равно был большой шаг для российского хоккея.

«Сейчас об этом говорят, что была неполноценная Олимпиада, но мы тут тоже ни при чем. Нас допустили, мы выиграли. Мы сделали все, что нужно было», – сказал хоккеист.

В финале Олимпийского турнира по хоккею, который завершился 25 февраля, россияне в овертайме вырвали победу у немецкой сборной со счетом 4:3. В Олимпиаде впервые за долгое время не участвовали хоккеисты НХЛ.