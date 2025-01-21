Малкин помог «Питтсбургу» одержать победу над «Лос-Анджелесом»

Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу 5:1 над «Лос-Анджелесом» в матче НХЛ

Tекст: Мария Иванова

Матч «Пингвинз» против «Кингз» завершился победой команды из Питтсбурга со счетом 5:1. Евгений Малкин забросил свою первую шайбу в 2025 году, которая стала девятой в текущем сезоне. В матче также отличились его партнеры по команде Кевин Хейс, Сидни Кросби, Коди Гласс и Энтони Бовилье, передает РИА «Новости».

Единственный гол «Лос-Анджелеса» забил Адриан Кемпе на 37-й минуте. Эта победа позволила «Пингвинз» укрепить свои позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона, где они занимают седьмое место с 48 очками после 49 игр. «Лос-Анджелес», в свою очередь, идет третьим в Тихоокеанском дивизионе с 55 очками после 44 игр.

В другом матче дня «Юта» обыграла «Виннипег Джетс» на домашней арене со счетом 5:2. Итоги этого противостояния, как и успешная игра «Пингвинз», украсили прошедший день НХЛ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе дом российского хоккеиста Евгения Малкина подвергся ограблению в округе Аллегейни, штат Пенсильвания. Сообщилось, что в результате были украдены чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах, однако затем эти перстни были найдены в ходе полицейского расследования.