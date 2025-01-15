Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.0 комментариев
У Малкина украли чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли
У хоккеиста Малкина из дома в США украли чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли
Дом российского хоккеиста Евгения Малкина подвергся ограблению в США, в результате были украдены чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.
Дом хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина был ограблен, сообщает CBS News. Ограбление произошло в субботу во время игры «Питтсбурга» с «Оттавой Сенаторз» в регулярном чемпионате НХЛ. Заявление в полицию поступило спустя несколько часов после начала матча, передает РИА «Новости».
Сообщается, что злоумышленники выбили заднюю дверь дома, отключили сигнализацию и камеры наблюдения. Вскрыв сейф, они похитили чемпионские перстни Малкина, которые он получил за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах. На данный момент информация о подозреваемых не предоставлена.
Полиция продолжает расследование с целью выявления преступников и возвращения украденных вещей. В связи с ограблением безопасности в районах проживания известных личностей будет уделено больше внимания.
В ноябре прошлого года в матче НХЛ между «Бостоном» и «Питтсбургом» российский защитник Никита Задоров, находясь на скамейке запасных, ударил клюшкой по спине Евгения Малкина, что привело к удалению обоих игроков на две минуты. Национальная хоккейная лига оштрафовала Евгения Малкина и Никиту Задорова на 5 тыс. долларов за неспортивное поведение.