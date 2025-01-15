У Малкина украли чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли

У хоккеиста Малкина из дома в США украли чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли

Tекст: Мария Иванова

Дом хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина был ограблен, сообщает CBS News. Ограбление произошло в субботу во время игры «Питтсбурга» с «Оттавой Сенаторз» в регулярном чемпионате НХЛ. Заявление в полицию поступило спустя несколько часов после начала матча, передает РИА «Новости».

Сообщается, что злоумышленники выбили заднюю дверь дома, отключили сигнализацию и камеры наблюдения. Вскрыв сейф, они похитили чемпионские перстни Малкина, которые он получил за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах. На данный момент информация о подозреваемых не предоставлена.

Полиция продолжает расследование с целью выявления преступников и возвращения украденных вещей. В связи с ограблением безопасности в районах проживания известных личностей будет уделено больше внимания.

В ноябре прошлого года в матче НХЛ между «Бостоном» и «Питтсбургом» российский защитник Никита Задоров, находясь на скамейке запасных, ударил клюшкой по спине Евгения Малкина, что привело к удалению обоих игроков на две минуты. Национальная хоккейная лига оштрафовала Евгения Малкина и Никиту Задорова на 5 тыс. долларов за неспортивное поведение.