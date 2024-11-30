Задоров ударил Малкина клюшкой со скамейки запасных в матче НХЛ, судьи удалили обоих

Tекст: Мария Иванова

Российский защитник команды «Бостон Брюинз» Никита Задоров ударил клюшкой по спине форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Как передает РИА Новости, инцидент произошел во время матча Национальной хоккейной лиги, когда Задоров находился на скамейке запасных.

Малкин, которому в этом году исполнилось 38 лет, отреагировал на удар, ответив аналогичным действием по клюшке Задорова. Это вызвало возмущение игроков «Бостона» и потребовало вмешательства судей, которые приняли решение удалить обоих россиян на две минуты.

После матча Задоров, который на девять лет младше Малкина и имеет в этом сезоне семь очков в 25 играх, отметил, что они с Малкиным «старые друзья». Он отказался от дальнейших комментариев.

Малкин продолжает показывать высокий уровень игры, набрав 22 очка в текущем сезоне.

Напомним, ранее форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прервал серию из четырех матчей без очков, набрав три очка в игре против «Ванкувера», несмотря на поражение его команды со счетом 3:4.

Также сообщалось, что 38-летний российский хоккеист Евгений Малкин забросил юбилейную 500-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став вторым россиянином, достигшим этой отметки после Александра Овечкина.