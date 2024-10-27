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Малкин набрал три очка в матче против «Ванкувера»
Евгений Малкин прервал серию без очков, набрав три очка против «Ванкувера»
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прервал серию из четырех матчей без очков, набрав три очка в игре против «Ванкувера», хотя его команда уступила со счетом 3:4.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин продемонстрировал выдающуюся игру в матче против «Ванкувера», передает ТАСС. Встреча завершилась поражением его команды со счетом 3:4, однако российский хоккеист набрал три очка, забросив шайбу на 54-й минуте и сделав две результативные передачи. Этот матч принес Малкину долгожданные очки после серии из четырех игр без набранных баллов.
В составе «Ванкувера» отличились Элиас Петтерссон, Кифер Шервуд, Джей Ти Миллер и Эршдип Бэйнс, забившие свои шайбы подряд с 25-й по 30-ю минуты. У «Питтсбурга» отметились Энтони Бовиллье и Брайан Раст, кроме уже упомянутого Малкина. Несмотря на поражение, Малкин остался лучшим бомбардиром своей команды, набрав 14 очков (3 гола и 11 передач) после 10 матчей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский хоккеист Евгений Малкин забил свой 500-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а ранее он преодолел отметку в 800 передач в НХЛ.