Малкин преодолел отметку в 800 передач в НХЛ

Евгений Малкин оформил 800-ю голевую передачу и стал первым россиянином с таким достижением

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал своё достижение – 800 голевых передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это значимая веха в его карьере, но он стремится к большему. Малкин стал первым россиянином и 34-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки.

В игре против «Детройт Ред Уингз», завершившейся со счетом 6:3, Малкин оформил ассистентский дубль, выполнив 799-ю и 800-ю передачу. Он отметил, что успех в значительной мере связан с партнёрами по команде, с которыми ему довелось играть. Среди них он выделил Сидни Кросби, которому, по его словам, отдал большинство своих голевых передач.

Форвард подчеркнул, что продолжает играть в высоком темпе, несмотря на то, что большинство его бывших партнёров уже завершили карьеру. В 1147 играх регулярного чемпионата НХЛ забросил 498 шайб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хоккеист Евгений Малкин, выступающий за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз», во время матча против «Лос-Анджелеса» отправили в нокдаун, а ранее он подтвердил, что получил американский паспорт и теперь имеет двойное гражданство.