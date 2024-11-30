НХЛ оштрафовала Малкина и Задорова за неспортивное поведение

Tекст: Мария Иванова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) наложила штрафы на двух российских игроков – Евгения Малкина и Никиту Задорова – за нарушение дисциплины в матче, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в поединке между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз».

Во время игры, в конце первого периода, Никита Задоров, находясь на скамейке запасных, толкнул клюшкой Малкина. В ответ Евгений Малкин, нападающий «Питтсбурга», ударил клюшкой по бортику, за которым находились игроки «Бостона». За это оба игрока были наказаны двумя минутами штрафного времени.

По окончании встречи, которая завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 2:1, НХЛ приняла решение оштрафовать обоих хоккеистов на 5 тыс. долларов каждого за неспортивное поведение в матче.

Ранее сообщалось, что российский защитник Никита Задоров ударил клюшкой по спине Евгения Малкина в матче НХЛ между «Бостоном» и «Питтсбургом», за что оба игрока были удалены на две минуты.

Напомним, до этогоЕвгений Малкин прервал серию из четырех матчей без очков, набрав три очка в игре против «Ванкувера», хотя его команда уступила со счетом 3:4.

38-летний российский хоккеист Евгений Малкин забросил юбилейную 500-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став вторым россиянином, достигшим этой отметки после Александра Овечкина.