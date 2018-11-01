Трамп назвал главного претендента на пост постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что главным кандидатом на пост постоянного американского представителя при ООН является глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт, с которой он встречался в понедельник.

Согласно данным источника CNN, Трамп может предложить Науэрт должность уже на этой неделе. Впрочем, телеканал оговорился, что американский лидер склонен к смене своего мнения, а решение пока не принято окончательно, пишет ТАСС.

В списке претендентов также оказались послы США в Германии (Ричард Гренелл), во Франции (Джейми Маккорт) и Канаде (Келли Крафт). По утверждениям телеканала, Трамп хотел бы видеть в должности постпреда женщину.

Ранее сообщалось о рассмотрении Трампом не менее пяти кандидатов на этот пост. Однако своего бывшего советника Дину Пауэлл президент из этого списка решил исключить по причине сопротивления ее кандидатуре в Белом доме.

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