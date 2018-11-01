Москва ответила на попытку США стравить Россию и Китай

Соединенные Штаты не смогут вбить клин между Россией и Китаем, ответила представитель министерства иностранных дел Мария Захарова на высказывание советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о краже КНР российских технологий.

«Мы рассматриваем это как попытку вбить клин между РФ и Китаем, но ничего из этого не получится», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Напомним, 31 октября Болтон заявил, что Китай ворует у России военную интеллектуальную собственность.

Также Захарова подчеркнула, что российско-китайское сотрудничество в военной сфере развивается успешно и свидетельствует о доверительных отношениях между странами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему США пытаются склонить Китай к военному сотрудничеству с Россией.