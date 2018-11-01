Танкер с российскими моряками освободили в Эстонии

С танкера Bozdag турецкой компании Palmali, который больше полугода простоял в порту Таллина, снял арест его основной кредитор; у российского экипажа появилась надежда получить заработанные деньги и вернуться домой.

Капитан судна Николай Крупа получил документы о снятии ареста на минувшей неделе, сообщает Sputnik Эстония.

Отмечается, что у компании-судовладельца еще осталась задолженность перед портом, судовым агентом и судоремонтным заводом в Таллине. До расчета по всем долгам судно из порта не выпустят.

Члены экипажа сообщили, что Palmali планировала весной продать танкер компании «Газпром-нефть», но вместо этого танкер более полугода простоял в Таллине. Судовладелец обеспечил команду питанием из расчета семь евро на человека в день.

Экипаж танкера состоит из 18 человек, но в данный момент на борту только пятеро моряков – в их обязанности входит поддержание жизнеспособности судна.

Российское посольство в Эстонии сообщило, что дипломаты внимательно следят за ситуацией и готовы помочь морякам вернуться на родину.

Подчеркивается, что руководство Palmali еще в начале октября заверило в скором разрешении проблемы с танкером и экипажем.

Напомним, в сентябре сообщалось об экипаже теплохода «Поморье», который не мог вернуться в Россию из США из-за проблем с визами.