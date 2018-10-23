Шарий заступился за танцующего Усика

Журналист Анатолий Шарий заступился в соцсетях за украинского боксера, абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, раскритикованного за якобы неподобающий спортсмену танец.

Радиостанция «Крым. Реалии» опубликовала в Twitter видео, на котором Усик танцует перед боем, таким образом разминаясь. «Всем хорошего настроения от Александра Усика и его зажигательного танца. Как вам такая разминка перед боем с Тони Беллью?» – написали в посте.

Впрочем, такая разминка понравилась не всем пользователям соцсети. Некоторые сочли, что танец говорит о якобы нетрадиционной ориентации Усика и пожелали ему проиграть бой.

«Что за не православные движения. Педерастия какая-то», – написали в комментариях.

«Суставы он проработал. А мозги ватные кто ему перезагрузит?» – написал один из пользователей.

«Надеюсь, Белью выбьет все дерьмо из этого ватного полудурка», – добавил другой.

За Усика заступился журналист Анатолий Шарий. «Та лучше *** (подоставайте – прим. ВЗГЛЯД) его перед боем, неблагодарные педерасты», – напил Шарий в ответ критикам Усика.

Его поддержал и пользователь с ником Кит under drugs. «Саня красавчик! Хороший человек, не смешивает политику и спорт, боксер профи, добряк вообще, а всякая гниль пытается его выбесить. Ребята, не провоцируйте его, ибо доведете, и человек откажется от Украины из-за упоротых представителей хохоопистана. Украинцы, гоните своих придурков», – написал он.

«Хорошая физическая разминка, развивает ритм, снимает напряжение и тренировка для легкости ног. Все что надо для боксера», – поддержал их пользователь Радістка Кет.

Всем хорошего настроения от Александра Усика и его зажигательного танца



Как вам такая разминка перед боем с Тони Беллью?



Видео - Instagram спортсмена pic.twitter.com/Fbk84R0zcJ — Крым. Реалии (@krymrealii) October 31, 2018

Ранее украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос о том, чей Крым.