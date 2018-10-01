Украинский боксер рассказал, чей Крым

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос о том, чей Крым.

В интервью телеканалу «112 Украина» Усик сказал, что Крым – «божий» полуостров и «это по-настоящему», передает «Рен-ТВ».

Боксер родился в Крыму и продолжает там бывать. На полуострове у него остались друзья и первый тренер. Он признался, что ему грустно от того, что появились разногласия между народами.

При этом, по его словам, ситуация в Крыму складывается так, потому что это допускает Бог. «Спасения путь – очень трудный. Это путь страдания, это трудный путь – надо идти, пробиваться через какие-то тернии», – отметил он.

В августе Александр Усик сообщал, что не видит смысла менять украинское гражданство.