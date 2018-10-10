ЦБ объяснил уровень мошенничества «специфической ментальностью» россиян

Высокий уровень мошенничества в финансовой сфере поддерживается за счет низкой финансовой грамотности и специфической ментальности россиян, говорится в заключении Банка России.

Толерантность потребителей к финансовым злоупотреблениям обнаруживается в ходе исследований как на российском, так и на зарубежном рынках, говорится в «Концепции противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке», опубликованной ЦБ.

К примеру, проведенный в 2017 году в России опрос свидетельствует, что только 5% опрошенных считают недопустимым незначительное завышение суммы страховых требований.

«В качестве одного из оправданий противоправных действий используются тезисы о том, что финансовые организации имеют высокую прибыль за счет обмана клиентов, в связи с чем мошеннические действия являются актом возмездия», – говорится в отчете.

В докладе отмечается, что процесс получения финансовых услуг не всегда понятен обычному потребителю. Это касается процесса оформления документов, неправильного толкования условий договоров, а также неверного понимания процесса оказания финансовой услуги.

Недостаточной осведомленностью потребителей зачастую пользуются злоумышленники. К примеру, в Сети отмечается высокая активность нелицензированных посредников в сфере доверительного управления, инвестирования в ценные бумаги.

По мнению ЦБ, развитию мошенничества на финансовом рынке также способствуют недостатки нормативного правового регулирования, недостоверность информации для принятия решений, сокрытие финансовыми организациями информации о реальном состоянии активов и сложность выявления и пресечения преступлений на рынке НФО.

В начале октября в МВД сообщали о представителях российского форекс-дилера, которые под видом организации торгов на электронном рынке вывели средства граждан на сумму более 1 млрд рублей.

В августе полицейские пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды, развернувшей активность в шести регионах страны, ущерб составил свыше 1 млрд рублей.