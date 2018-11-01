«Дорожная карта Уотергейта» может помочь Мюллеру в расследовании «российского дела»

Национальный архив США представил «дорожную карту Уотергейта» прокурора Леона Джаворски, которая может послужить руководством для спецпрокурора США Роберта Мюллера в его «российском деле», сообщает газета Washington Post.

Уотергейтский скандал разразился в США в начале 1970-х, закончившись отставкой президента Ричарда Никсона. Американские СМИ часто сравнивают иск против штаба Трампа с Уотергейтским скандалом, который тоже начался с того, что демократы подали в суд из-за взлома в их штаб-квартире, передает РИА «Новости».

По словам ассистента команды Джаворски Ника Акермана, документ может предоставить Мюллеру руководство к действию, в частности, если его команда решит, что президент участвовал в противоправных действиях, но у нее не будет достаточных полномочий, чтобы установить обвинительное заключение.

«Дорожная карта Уотергейта» официально называется «Доклад коллегии присяжных и рекомендации, касающиеся передачи доказательств палате представителей». Доклад в марте 1974 года был передан окружному суду Колумбии, который приказал обнародовать его 11 октября 2018 года, сохранив некоторые ограничения.

В сентябре глава американского государства Дональд Трамп рассказал, какой ущерб его популярности среди жителей США нанесло расследование якобы имевшего место «вмешательства» России в выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».