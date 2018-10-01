В Киеве собрались снести памятник Суворову

Минобороны Украины поддержало инициативу руководства Киевского военного лицея имени Ивана Богуна о демонтаже памятника русскому полководцу Александру Суворову.

В поручении минобороны Украины говорится, что ведомство вместе с украинским институтом национальной памяти рассмотрело ходатайство начальника Киевского военного лицея о запрете пропагандирования Суворова и о «нецелесообразности наличия памятника на территории учреждения», сообщает «Сайт города Киева».

«В условиях агрессии Российской Федерации и оккупации части территории Украины фактически продолжается возвеличивание фигуры Суворова А.В. времен Екатерины II, деятельность которой была направлена на уничтожение культуры, государственности и украинской исторической памяти», – говорится в документе.

Утверждается, что это может создать у воспитанников «негативные стереотипы о военных традициях украинского народа», не поспособствует формированию у них «патриотизма, национального сознания, активной гражданской позиции».

Минобороны и институт нацпамяти поддержали инициативу о демонтаже памятника Суворову.