Украинский делегат в ПАСЕ обвинил журналистку из России в «физическом оскорблении»

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Ариев на заседании ассамблеи пожаловался на российскую журналистку, которая попыталась взять у него интервью.

Перед началом голосования Ариев заявил, что «только что был оскорблен физически» корреспондентом из России. «Они попытались помешать мне пройти сюда. Они меня схватили за рукав и попытались помешать мне пройти», – утверждает он, передает РИА «Новости».

Глава делегации также попросил представителей Совета Европы принять меры для того, чтобы «не имели место подобные случаи физического оскорбления со стороны российского телевидения».

В программе «60 минут» сообщили, что с Ариевым пыталась поговорить репортер Ольга Скабеева. По мнению телеканала «Россия 1», девушка выполняла свою работу.

«С каких пор репортерская работа приравнивается к нападению?» – задались вопросом представители канала.

Во вторник ПАСЕ приняла решение не обсуждать один из главных докладов сессии о проекте документа по полномочиям делегаций. Проект этой резолюции мог бы внести ясность в вопрос возвращения российской делегации в ассамблею.

Ранее в Сети высмеяли депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, надевшего резиновые перчатки на заседании ПАСЕ якобы для защиты от российской делегации.

Напомним, Россия временно приостановила работу в ПАСЕ и выплату взносов в организацию. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что Россия может вернуться в ПАСЕ, если Ассамблея отменит санкционные статьи по полномочиям делегаций.