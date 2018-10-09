В Сети высмеяли наряд украинского депутата «для защиты от россиян»

В Сети высмеяли депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, надевшего резиновые перчатки на заседании ПАСЕ якобы для защиты от российской делегации.

Пользователи соцсетей тут же отреагировали на наряд Гончаренко, передает РИА «Новости».

Многие назвали поведение политика позорным.

«Прибыл в ПАСЕ туалеты драить! Надо было под цвет галстука подобрать», – пошутил пользователь Wlastka.

«И без кастрюли?» – удивился другой пользователь.

«А что он в ПАСЕ делает? Кто туда приглашает клоунов?» – спросил третий.

«Вышиванку бы надел, дурень, она же как оберег – от всего спасет», – заметил еще один.

На заседании ПАСЕ Гончаренко надел резиновые перчатки, заявив, что в присутствии российской делегации опасается «пожимать руки и трогать дверные ручки» без перчаток.



Напомним, Россия временно приостановила работу в ПАСЕ и выплату взносов в организацию. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что Россия может вернуться в ПАСЕ, если Ассамблея отменит санкционные статьи по полномочиям делегаций.