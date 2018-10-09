На Западе предрекли продолжение «черных операций ГРУ»

Российских военных шпионов высмеивают за границей как неудачников, но влияние армии на внешнюю политику Кремля растет, и маловероятно, что «черные операции» за рубежом будут остановлены, пишут западные СМИ.

Эксперты западной разведки и российские источники, якобы близкие к планированию политики Кремля, утверждают, что Запад должен оставаться начеку, пишет Reuters.

«Легко смеяться над плохими сотрудниками в ГРУ, но мы не должны недооценивать их, а также опасное и безрассудное использование ими нервно-паралитического газа на наших улицах», – заявил британский министр безопасности Бен Уоллес.

Издание отмечает со ссылкой на экспертов по разведке, что ГРУ активизировала свою деятельность, в том числе свои тайные операции. Так, сотрудник Института Европейского университета во Флоренции Марк Галеотти заявил, что Россия действует «по правилам военного времени», а ГРУ «снято с поводка». По его словам, российская разведка становится более активной по мере ухудшения отношений между Востоком и Западом.

Галеотти также утверждает, что Кремль «ничуть не смущен публичными провалами ГРУ».

При этом портал пишет, что порицание со стороны западного общества «не остановит ГРУ». Об этом якобы заявил близкий к российскому Минобороны источник.

Ранее The Sun писал, что спецслужбы Британии боятся повторения в Ливии сирийской войны из-за якобы планирования вмешательства в дела этой страны России – в том числе за счет деятельности военной разведки.