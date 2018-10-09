В Сети рассказали о еще одной выходке Кокорина и Мамаева

Перед тем, как в Москве избить водителя ведущей Первого канала и федерального чиновника футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин разгромили вагон поезда «Сапсан», сообщили очевидцы.

«Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло», – написал известный видеоблогер Данила Поперечный в своем Twitter.

По его словам, у него сложилось впечатление, что футболисты «совсем поехали» от ощущения безнаказанности из-за своей известности и сумасшедших заработков.

«Кстати, Кокорина я узнал потому, что он был в майке «КОКОРИН», – добавил блогер.

Информацию о разгромленном вагоне «Сапсана» подтверждает также Telegram-канал Mash, который сообщает, что после матча «Зенита» и «Краснодара» футболисты арендовали весь вагон и отправились в Москву. В поезде они «громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя».

РЖД, по данным канала, собирается присоединиться к обвинениям против Кокорина и Мамаева.

Напомним, Мамаев и Кокорин подозреваются в избиении директора департамента Минпромторга Дениса Пака, которого они также оскорбили на национальной почве. Спортсменов заподозрили и в избиении водителя ведущей Первого канала за час до драки с чиновником.

По данным СМИ, «Зенит» и «Краснодар» решили расторгнуть контракт с футболистами.

Появились сведения о задержании Кокорина и Мамаева.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что грозит футболистам.