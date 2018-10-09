Украинский депутат рассказал об особенностях хранения боеприпасов ВСУ

Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» в Раде Алексей Гончаренко заявил о повальных нарушениях норм хранения боеприпасов на всех военных складах украинских военных.

«Если посмотреть на все украинские склады, там есть определенные нарушения норм хранения, потому что все эти склады строились в советское время и там есть старые боеприпасы», – сказал Гончаренко в эфире украинского телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

Депутат сделал это заявление после взрыва, произошедшего на военном складе в Черниговской области. Власти эвакуировали около 10 тыс. человек, ввела ограничительные меры и закрыла воздушное пространство в радиусе 20 километров.

Представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил на телевидении, что взрывы боеприпасов на арсенале могут длиться больше суток, передает ТАСС.

«Учитывая то, сколько там всего находилось, территорию, а техническая территория составляет более 400 га, я думаю, что одними сутками не ограничится, к сожалению», – добавил Лысенко.

Ранее стало известно о реакции экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко на ситуацию с арсеналом в Черниговской области.

За последние несколько лет на территории Украины происходило несколько подобных инцидентов: на складе ВСУ в Донецкой области, в Харьковской области и в Винницкой области.