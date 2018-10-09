Адвокат задержанного США Никулина не исключил его перевода в клинику

Россиянина Евгения Никулина, которого в Соединенных Штатах обвиняют в причастности ко взлому сайтов, могут перевести в клинику по итогам психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

Слушание по делу Никулина пройдет во вторник. Если будет соответствующая врачебная рекомендация, то с согласия судьи и самого россиянина Никулина могут перевести в клинику.

Бух сказал, что в таких случаях заключенные обычно не возражают против перевода. Однако Никулин несколько раз уже отказывался от встречи с психиатром, передает РИА «Новости».

Американский судья запросил его психиатрическую экспертизу, на основании которой собирается решить, «способен или неспособен Никулин отвечать перед судом».