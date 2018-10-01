Медведев назвал основные задачи Кабмина

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9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 02:22  |  vz.ru
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Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
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Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Чем глава Интерпола насолил властям Китая

Исчезнувший глава Интерпола был найден в руках китайского правосудияФото: INTERPOL/EPA/ТАСС
Глава Интерпола Мэн Хунвэй уехал в Китай и не вернулся. Лишь когда его начали активно искать, выяснилось, что власти КНР арестовали его сразу после приезда на родину. После некоторых раздумий ему официально предъявили обвинения в коррупции. Однако этому не поверили даже сами китайцы. В чем могут быть реальные причины задержания столь высокопоставленного международного чиновника? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Консерватизм – это парадоксальный жест свободы

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Для консерватора свобода недоказуема, она всегда – по ту сторону принудительности разума. И высшим ее выражением является дикий вопль: «Боже, храни королеву!», как учили нас святые Сид Вишес и Джони Роттен. Подробности...

«Общество спектакля» получило по роже

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?» Рассказываю. Подробности...
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В Южной Америке произошел серьезный политический сдвиг

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
То, что в Латвии и Бразилии произошли сходные события, видно по реакции глобальной элиты. Зазвучали привычные мантры: за «популистской волной» стоят русские, а сами популисты являются «расистами» и «женоненавистниками». Подробности...
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Медведев назвал основные задачи Кабмина

             9 октября 2018, 00:58
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Антон Антонов

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          России удалось избежать ловушки политического и макроэкономического кризисов, заявил глава правительства страны Дмитрий Медведев.

          В статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале «Вопросы экономики» премьер отметил, что было предотвращено «развертывание макроэкономического (и особенно финансового) кризиса», кроме того, Россия «не попала в ловушку политического кризиса».

          Власти страны не допустили критического роста долговой зависимости и избежали кризиса банковской системы, у России сейчас «устойчивый бюджет, низкий государственный долг», отметил премьер. Также он указал на снижение инфляции «до уровня, обеспечивающего макроэкономическую стабильность», передает РИА «Новости».

          В числе основных задач правительства он назвал своевременную нейтрализацию рисков, проведение структурных и институциональных реформ для предпринимательства, формирование основы для повышения благосостояния людей.

          Медведев подчеркнул, что почти для всех ведущих стран приоритетом в реформах являются «развитие человеческого капитала, прежде всего образования и здравоохранения, инфраструктуры, совершенствование государственного управления».

          Глава правительства заявил, что национальные проекты должны усиливать друг друга и обеспечивать ускорение технологического развития и внедрение цифровых технологий. Кроме того, они направлены на развитие экспортоориентированного сектора.

          Государственному сектору понадобится не менее 1 млн работников, которые будут обладать соответствующими цифровыми компетенциями, заявил он.

          Медведев указал на проблему разрыва между «предприятиями – лидерами цифровизации» и той части бизнеса, которую нельзя отнести к таковым. Последние зачастую рассчитывают «на внерыночную, административную, бюджетную поддержку».

          Руководитель правительства России заявил, что адресность социальной помощи предполагает наличие информационной платформы, которая позволит определить причины бедности. Он сообщил, что «профиль российской бедности определяют в первую очередь семьи работающих бедных, особенно семьи с детьми». Медведев подчеркнул, что в помощи нуждаются прежде всего «уязвимые социальные группы».

          Глава Кабмина заявил, что по качеству школьного образования Россия должна войти в десятку стран-лидеров, дополнительное образование детей – в числе приоритетов. Премьер призвал уделять больше внимания дополнительному образованию людей старшего возраста.

          Он также отметил, что структура расходов на исследования и разработки, в которой две трети составляют бюджетные средства, не может считаться приемлемой. Как отметил глава правительства страны, в развитых государствах такую часть покрывает частный капитал.

          Эффективная социальная политика требует нового качества сферы здравоохранения, к 2022 году во всех населенных пунктах России будет доступна первичная медико-санитарная помощь, заявил Медведев.

          Напомним, Медведев утвердил главные направления работы Кабмина на шесть лет.


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