Медведев назвал основные задачи Кабмина

России удалось избежать ловушки политического и макроэкономического кризисов, заявил глава правительства страны Дмитрий Медведев.

В статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале «Вопросы экономики» премьер отметил, что было предотвращено «развертывание макроэкономического (и особенно финансового) кризиса», кроме того, Россия «не попала в ловушку политического кризиса».

Власти страны не допустили критического роста долговой зависимости и избежали кризиса банковской системы, у России сейчас «устойчивый бюджет, низкий государственный долг», отметил премьер. Также он указал на снижение инфляции «до уровня, обеспечивающего макроэкономическую стабильность», передает РИА «Новости».

В числе основных задач правительства он назвал своевременную нейтрализацию рисков, проведение структурных и институциональных реформ для предпринимательства, формирование основы для повышения благосостояния людей.

Медведев подчеркнул, что почти для всех ведущих стран приоритетом в реформах являются «развитие человеческого капитала, прежде всего образования и здравоохранения, инфраструктуры, совершенствование государственного управления».

Глава правительства заявил, что национальные проекты должны усиливать друг друга и обеспечивать ускорение технологического развития и внедрение цифровых технологий. Кроме того, они направлены на развитие экспортоориентированного сектора.

Государственному сектору понадобится не менее 1 млн работников, которые будут обладать соответствующими цифровыми компетенциями, заявил он.

Медведев указал на проблему разрыва между «предприятиями – лидерами цифровизации» и той части бизнеса, которую нельзя отнести к таковым. Последние зачастую рассчитывают «на внерыночную, административную, бюджетную поддержку».

Руководитель правительства России заявил, что адресность социальной помощи предполагает наличие информационной платформы, которая позволит определить причины бедности. Он сообщил, что «профиль российской бедности определяют в первую очередь семьи работающих бедных, особенно семьи с детьми». Медведев подчеркнул, что в помощи нуждаются прежде всего «уязвимые социальные группы».

Глава Кабмина заявил, что по качеству школьного образования Россия должна войти в десятку стран-лидеров, дополнительное образование детей – в числе приоритетов. Премьер призвал уделять больше внимания дополнительному образованию людей старшего возраста.

Он также отметил, что структура расходов на исследования и разработки, в которой две трети составляют бюджетные средства, не может считаться приемлемой. Как отметил глава правительства страны, в развитых государствах такую часть покрывает частный капитал.

Эффективная социальная политика требует нового качества сферы здравоохранения, к 2022 году во всех населенных пунктах России будет доступна первичная медико-санитарная помощь, заявил Медведев.

Напомним, Медведев утвердил главные направления работы Кабмина на шесть лет.