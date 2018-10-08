В Киеве рассказали, как ополченцы бросили в Кучму «страшный артефакт»

На одном из заседаний Трехсторонней контактной группы по Донбассу представителю Украины Леониду Кучме ополченцы бросили «окровавленный паспорт» украинского оперного певца Василия Слепака, погибшего в Донбассе, заявила украинский вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Боевики бросили Леониду Кучме окровавленный украинский паспорт. Это был паспорт убитого террористами Василия Слепака. Мы были в шоке. И бросились к Кучме, чтобы он даже не прикасался к страшному артефакту», – написала она в своем Facebook.

Она сообщила, что украинская сторона настаивала на том, чтобы «окровавленный документ приняли представители ОБСЕ» и затем передали украинским компетентным органам.

«В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку? Где они взяли паспорт убитого человека? Они причастны к убийству?» – процитировала она саму себя.

Она также заявила, что понимает Кучму, который говорит, что после минских встреч «надо несколько дней отходить». Напомним, Кучма решил уйти с поста представителя Киева в Контактной группе.

В июле 2016 года сообщалось, что украинский оперный певец Василий Слепак, воевавший в рядах «Правого сектора*» в Донбассе, погиб при попытке атаковать позиции ополчения. Утверждалось, что он сам повел силовиков в атаку.