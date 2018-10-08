Онлайн-курсы по волонтерству открылись в России

Организаторы добровольческой деятельности, действующие и будущие волонтеры с понедельника, 8 октября, могут пройти бесплатные онлайн-курсы по волонтерству, разработанные представителями добровольческого движения России и известными деятелями страны.

Стартовавший 8 октября специализированный онлайн-курс на портале добровольцыроссии.рф для нынешних и будущих волонтеров развеет все мифы о работе добровольцев, научит разработке новых проектов и тому, как бороться с эмоциональным выгоранием, а также позволит узнать о правах и обязанностях волонтеров. Платформа содержит большое количество познавательных видео и инфографику. В подготовке онлайн-курсов приняли участие представители волонтерского движения России и известные деятели страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Основными спикерами курсов стали председатель Совета Ассоциация волонтерских центров Артем Метелев, замсекретаря Общественной палаты России Лидия Михеева, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук и директор Фонда доноров Дмитрий Кацуба. С приветственным словом к первым слушателям курса обратится народный артист России, посол Года добровольца (волонтера) Владимир Машков.

Организаторы ожидают, что обучение пройдут более 20 тыс. человек.

Отметим, что с августа на портале доступен онлайн-курс для сотрудников органов власти и бюджетных учреждений.

Ассоциация волонтерских центров создана в мае 2014 года по инициативе президента России и на данный момент объединяет 139 профильных добровольческих организаций из 57 субъектов страны, в деятельность которых вовлечено более 200 тыс. человек.

2018 год в России объявлен Годом добровольца. Это призвано увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.