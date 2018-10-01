В Минфине оценили вероятность падения курса доллара до 50 рублей

Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что в 2018 году курс вряд ли достигнет уровня 50 рублей за доллар.

«Если вспомнить о зависимости нефти и рубля, которая раньше была, отсутствие покупок при прочих равных возвращает эту зависимость до справедливого курса, без покупок рубль крепче – где-то 50 рублей. Естественно, такого не будет», – цитирует Колычева РИА «Новости».

Замминистра отметил, что возобновление покупок валюты Центробанком изначально закладывали в ожидания участников рынка. «Когда вы участник финансового рынка, вы же ожидаете, и вы в свои торговые стратегии такое решение ЦБ тоже закладываете. Поэтому это, скорее всего, будет сглажено», – пояснил он.

По его словам, в 2018 году вряд ли можно будет увидеть «справедливый» курс при текущей цене на нефть в отсутствие покупок ЦБ. «Так же и в следующем году вряд ли мы увидим какую-то нервозность в момент возобновления покупок», – добавил Колычев.

Замглавы Минфина также заявил, что сейчас создается такая система, при которой уровень валютного контроля и административных издержек при расчетах в долларах «будет выше, чем по расчетам в рублях или других нацвалютах».

Колычев подчеркнул, что у компаний, находящихся под санкциями, «возникают трудности в расчетах по внешнеторговым контрактам». «Эти трудности в том числе связаны с особенностями валютного контроля», – отметил он.

В понедельник утром рубль подешевел к доллару и евро.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, как Минфин собирается реализовать план по дедолларизации российской экономики.