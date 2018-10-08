Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 47 копеек и составил 67,06 рубля, курс евро поднялся на 43 копейки – до 77,14 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 83,43 доллара за баррель, передает РИА «Новости».