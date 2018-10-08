Нурмагомедов извинился за «нашу общую победу»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов извинился перед своими критиками, которых «обидел нашей общей победой».

«По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. … Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние болельщики – вы просто космос, спасибо вам за вашу невероятную поддержку, я люблю вас», – написал Нурмагомедов в Instagram.

Он также выразил мнение, что ему «нужны новые хейтеры», потому что старым он «начал нравится».

Напомним, в минувшую субботу Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, использовав в четвертом раунде удушающий прием. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе, но после боя перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла драка.

Сам Нурмагомедов и его менеджер уже извинились за то, что боец устроил массовую драку. Мировые СМИ оценили потасовку после боя Нурмагомедова и Макгрегора.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, могут ли Нурмагомедова лишить титула.