Определены сроки готовности российских лунных и солнечных зондов

Проект по исследованию Солнца с помощью двух аппаратов пересмотрят и обозначат новые сроки его запуска после корректировок в Федеральной космической программе, проект лунного зонда будет готов к 2020 году.

«Появилась уникальная возможность впервые в мире провести экспериментальные исследования полярных областей Солнца и гелиосферы с помощью скоординированных, пространственно-разнесенных измерений с внеэклиптических орбит на малых гелиоцентрических расстояниях. В связи с этим происходит переформатирование всей программы миссии», – сообщили в НПО им. Лавочкина, передает РИА «Новости».

Зонд «Луна-25» планируют посадить на южный полюс спутника Земли, сам аппарат будет готов к 2020 году, уточнили в НПО.

В 2016 году сообщалось, что запуск исследовательской миссии «Интергелиозонд» отложен на неопределенный срок.

Летом 2018 года ученые рассказали о причине переноса сроков запуска проекта «Луна-25».