Ким Чен Ын оценил предстоящую встречу с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил уверенность, что предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом приведет к значительному прогрессу в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

По мнению Ким Чен Ына, прогресс «непременно будет осуществлен». Глава КНДР заявил, что данный вопрос «представляет интерес для всего мира», передает ТАСС.

Об этом, как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын заявил в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

Ким Чен Ын надеется на хорошую повестку саммита, он высоко оценил прогресс в выполнении совместного заявления КНДР и США, сделанного в Сингапуре, и поблагодарил Трампа.

В воскресенье Помпео встретился с Ким Чен Ыном. Представители США заявили, что эта встреча была «лучше, чем предыдущая». Стороны обсудили инспекцию ядерных объектов Пхеньяна.