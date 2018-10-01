Генсек ОПЕК поблагодарил Путина за лидерство

Стабилизация рынка нефти была бы невозможной без образцового лидерства, которое продемонстрировал глава российского государства Владимир Путин, заявил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Он направил Путину поздравление с днем рождения и отметил, что действия российского президента имели «определяющее значение», учитывая, самый серьезный в истории нефтяной отрасли спад в 2014–2016 годах.

Как заявил генсек ОПЕК, именно Путин «внес решающий вклад в то, что страны ОПЕК и не ОПЕК привели мировой рынок нефти к равновесию», передает ТАСС.

Путин превратил Россию в «глобальную энергетическую империю, с которой должны считаться все нации мира», говорится в поздравлении Баркиндо.

Баркиндо отметил, что беседа с Путиным на прошлой неделе была «плодотворной» и подтвердила «приверженность к совместной работе по стабилизации рынка нефти».

Баркиндо считает, что сейчас отношения ОПЕК и России находятся на самом благоприятном уровне за всю историю.