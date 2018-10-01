Пушков ответил Кондолизе Райс на ее призыв перевооружить Украину

Украинские вооруженные силы никогда не будут серьезным вызовом и сдерживающим фактором для России, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя слова бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс о «сдерживании» Москвы.

«Способ «сдерживания» России через вооружение Украины, предложенный Кондолизой Райс, не более, чем признак бессилия», – написал Пушков в Twitter.

Сенатор выразил уверенность в том, что украинская армия никогда не будет серьезным вызовом для России.

«Райс агрессивна, но ее заявления банальны и пусты. Лучше бы сразу заявила, что ей давно уже нечего сказать», – заключил Пушков.

Напомним, Райс выступила за продолжение санкционного давления на Россию, а также высказалась за вооружение украинских военных, размещение батальонов НАТО в Польше и Прибалтике, поскольку, по ее словам, российские власти уже «перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа».