Кадыров оценил победу «художника» Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал результаты боя между «непобедимым» Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC в Лас-Вегасе.

В своем Telegram-канале Кадыров написал, что этого боя ждали во всем мире. Макгрегор считал, что «бой станет для него легкой прогулкой с победным финалом», отметил глава Чечни.

«Хабиб с первых же секунд привел зарвавшегося соперника в чувство. Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской», – написал Кадыров.

По его словам, финал поединка был прекрасным. «Удушающий прием в четвертом раунде. Конор просит о милости! Он повержен! Хабиб возвращается с поясом!» – заключил Кадыров.

В воскресенье утром Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в UFC. При этом после боя россиянин, после словесной перепалки с кем-то из зала, покинул октагон и вступил в драку со зрителями. Глава UFC не исключил дисквалификацию Нурмагомедова.

Макгрегор в свою очередь признался, что стремился опозорить россиянина.