Нил Ушаков назвал «своего» главу правительства Латвии

Мэр Риги и лидер партии «Согласие» Нил Ушаков поблагодарил жителей страны – латышей и нелатышей – за победу его политической силы на выборах.

Заявление по итогам парламентских выборов, на которых победила партия «Согласия», набравшая около 20% голосов, он сделал в своем Facebook, по традиции опубликовав его на двух языках – латышском и русском.

«Мы шли с очень четкой программой – перемены, социал-демократические ценности и борьба против национализма с обеих сторон. Избиратели первое место отдали именно нашей партии», – заявил он.

Ушаков выступил за то, чтобы новым премьером Латвии стал представитель партии «Согласие» Вячеслав Домбровский. Также он призвал включить его движение в правящую коалицию в Сейме Латвии.

Социально-ответственный подход и идеи согласия между латышами и нелатышами должны стать стабилизирующей основой для любого правительства», – заявил он.

Ушаков поблагодарил сторонников за поддержку на выборах.

«Спасибо нашим избирателям – латышам и нелатышам. Мы единственная партия в Латвии, за которую активно голосуют избиратели вне зависимости от родного языка. Результаты последних выборов это снова доказали. А нападали на этих выборах на нас, кстати, именно националисты. Причем с которой из сторон националисты нападали на нас больше, трудно и сказать», – заявил он.

Выборы в Латвии прошли в субботу. Итоги были озвучены в воскресенье днем.