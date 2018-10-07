В Латвии завершились парламентские выборы

Утром в воскресенье завершились выборы Сейма (парламента) 13-го созыва, закрылись все участки за границей.

По итогам обобщения голосов на 1049 из 1078 избирательных участков лидеры голосования – партии «Согласие» (19,97%), KPV LV (14,08%) и Новая консервативная партия (НКП, 13,58%), передает «Интерфакс».

Также в парламент пробились «Для развития/За!», ВЛ-ТБ/ДННЛ, СЗК, «Новое Единство».

Латвийское объединение регионов набрало 4,13% голосов, Русский союз Латвии – 3,23%. Эти партии не набрали необходимого количества голосов для прохода в парламент.

Данные экзитпола также указывали на победу партии «Согласие».