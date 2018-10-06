Бурджанадзе: Путин никогда не обманывал Грузию

Экс-председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что президент России Владимир Путин никогда не обманывал ее страну, в том числе в 2008 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я верю Путину, так как он человек, который говорит очень прямо и откровенно. И он никогда не обманывал Грузию», – сказала Бурджанадзе в интервью грузинской телекомпании «Палитра».

«В том числе в 2008 году, и я сама тому свидетель, об этом говорил и (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили», – сказала она.

«Он (Владимир Путин) предупреждал Грузию, что если она поведет себя так, как повела, то за этим последует то, что последовало», – сказала Нино Бурджанадзе.

После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, при этом экс-спикер парламента Грузии выступает за прямые переговоры лидеров двух стран.