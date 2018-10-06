Гендиректор Google тайно посетил Пентагон после отказа от проекта по БПЛА

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6 октября, суббота  |  Последнее обновление — 10:03  |  vz.ru
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Украина назвала сумму отступных за «Северный поток – 2»

Украина придумала новый газовый долг для России Фото: Aксель Шмидт/РИА «Новости»
«Нафтогаз» снова решил через суд выбить деньги из Газпрома. Речь о компенсации ущерба на 12 млрд долларов за простой украинской ГТС после ввода в строй «Северного потока – 2». Чиновничья вера в то, что Россия должна продолжать кормить украинскую экономику даже после окончания транзитного контракта, непоколебима. Однако достаточно ли этого для получения миллиардов долларов в суде? Подробности...
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Как остановить вал «дел о лайках и репостах»

Фигурант скандального «дела о репосте» Мария Мотузная может надеяться на смягчение участиФото: Александр Кряжев/РИА Новости
«Иногда лайк в соцсетях – это просто лайк». К такому нехитрому выводу пришли юристы и правозащитники – участники выездного заседания Общественной палаты, которое было посвящено гуманизации 282-й статьи УК. Благодаря президентским поправкам статья должна лишиться скандальной репутации. Но у общественников есть еще предложения, как оградить блогеров от превращения в экстремистов. Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Что может зенитка С-300 в поединке с истребителем F-35

Сирия рискует оказаться первым в истории полигоном для поединка F-35 и С-300Фото: Zuma/ТАСС, Кирилл Каллиников/РИА Новости
Не успели зенитно-ракетные комплексы С-300 развернуться в Сирии, как в израильском правительстве заявили, что истребители, в том числе новейшие F-35, останутся незаметными для российских зениток, что ЗРК с ними не справятся. В какой степени это правда? Как бы выглядел реальный поединок этих двух новейших систем? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

Антон Крылов, журналист
Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона. Рептилоиды пока что не правят миром, но уже близки к этому. И от того, что регулярно саморазоблачаются, легче не становится. Подробности...
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Сегодня удалось исцелить и очистить Нобелевскую премию мира

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Денис Муквеге – гинеколог, что спас более 50 тысяч женщин, подвергшихся жесточайшим изнасилованиям. Теперь этот человек может считаться спасителем еще и Нобелевской премии мира. Но слушать доктора Муквеге более минуты сложно. Подробности...
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Девушки перешли прямиком в гей-фантастику

Сергей Лукьяненко, писатель
Сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Вот чего народ жаждет-то на самом деле! Подробности...
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        • При угрозе жизни моих близких

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        • При угрозе любым другим людям

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          Гендиректор Google тайно посетил Пентагон после отказа от проекта по БПЛА

          6 октября 2018, 08:17

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Генеральный директор Google Сундар Пичаи тайно посетил Пентагон после того, как компания отказалась от проекта Maven, предусматривающего применение искусственного интеллекта для повышения точности наведения боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишут американские СМИ.

          Целью поездки была попытка снизить напряженность между минобороны США и Google после отказа от Maven, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

          Пичаи посетил Пентагон в рамках визита в Вашингтон на минувшей неделе. Там он встретился с некоторыми военными и гражданскими официальными лицами, которые работают в подразделении, ответственном за разработку проекта Maven. Детали беседы не разглашаются.

          Отмечается, что отказ Google от проекта стал ключевым раздражителем в отношениях между компанией и министерством. Также это решение вызвало недовольство среди ряда законодателей в конгрессе США.

          В Google отказались от официальных комментариев. В Пентагоне заявили, что «не дают комментариев по поводу деталей частных встреч»; кроме того, «лидеры министерства (обороны США) на регулярной основе встречаются с партнерами по отрасли, чтобы обсудить инновационные технологии», данные встречи «направлены на поддержку продолжающегося диалога, нацеленного на решение технологических вызовов в будущем».

          Напомним, в июне стало известно, что Google прекратит после 2019 года сотрудничество с министерством обороны США в рамках программы Maven. До этого около десятка сотрудников Google ушли в отставку в знак протеста против участия компании в Maven.

          В апреле сообщалось, что  Пентагон создает Центр искусственного интеллекта. Работу над ним ведет, в частности, бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт, который возглавил совет по инновациям в области обороны.


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