Гендиректор Google тайно посетил Пентагон после отказа от проекта по БПЛА

Генеральный директор Google Сундар Пичаи тайно посетил Пентагон после того, как компания отказалась от проекта Maven, предусматривающего применение искусственного интеллекта для повышения точности наведения боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишут американские СМИ.

Целью поездки была попытка снизить напряженность между минобороны США и Google после отказа от Maven, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Пичаи посетил Пентагон в рамках визита в Вашингтон на минувшей неделе. Там он встретился с некоторыми военными и гражданскими официальными лицами, которые работают в подразделении, ответственном за разработку проекта Maven. Детали беседы не разглашаются.

Отмечается, что отказ Google от проекта стал ключевым раздражителем в отношениях между компанией и министерством. Также это решение вызвало недовольство среди ряда законодателей в конгрессе США.

В Google отказались от официальных комментариев. В Пентагоне заявили, что «не дают комментариев по поводу деталей частных встреч»; кроме того, «лидеры министерства (обороны США) на регулярной основе встречаются с партнерами по отрасли, чтобы обсудить инновационные технологии», данные встречи «направлены на поддержку продолжающегося диалога, нацеленного на решение технологических вызовов в будущем».

Напомним, в июне стало известно, что Google прекратит после 2019 года сотрудничество с министерством обороны США в рамках программы Maven. До этого около десятка сотрудников Google ушли в отставку в знак протеста против участия компании в Maven.

В апреле сообщалось, что Пентагон создает Центр искусственного интеллекта. Работу над ним ведет, в частности, бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт, который возглавил совет по инновациям в области обороны.