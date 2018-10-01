У главреда МК обнаружили тайный офшор в США

Адвокат Евгении Ефимовой, которая разводится с главным редактором издания «Московский комсомолец» Павлом Гусевым, обнаружил секретный офшор в США.

По словам Александра Добровинского, который представляет интересы супруги Гусева, глава «МК» обнародовал далеко не все, скрыв существование возможного офшора в США, сообщает издание Super.

«В моем распоряжении оказались любопытные документы, которыми поделились со мной коллеги. В юридической переписке на французском языке, которая попала нам в руки – обсуждение судебной тяжбы некоей компании с интересным названием «Донбас Интернешнл», зарегистрированной в штате Делавер США. Из документов следует что «Донбас» принадлежит главному редактору и хозяину «Московского комсомольца», борцу с коррупцией, члену общественной палаты – Павлу Гусеву», – цитирует адвоката источник.

По словам Добровинского, член Совета при президенте России Павел Николаевич Гусев, не внес свой американский актив «Донбас» в официальные данные о своем имуществе.

Супруги несколько месяцев делят совместную собственность стоимостью около 30 млрд рублей. На имущества Гусева общей стоимостью в 300 млрд рублей был наложен обеспечительный арест. Гусев обвинил жену в хищении.