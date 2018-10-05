Сменился глава ЦИК Украины

Обновленный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины избрал на место председателя Татьяну Слипачук, сообщает пресс-служба ЦИК.

«По итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук», – говорится в сообщении ЦИК.

Также на заседании по предложению Слипачук были выбраны зампреды и секретарь ЦИК. Зампредами стали Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем – Наталия Бернацкая.

В сентябре Верховная рада обновила состав ЦИК, увеличила число ее членов с 15 до 17 человек, передает ТАСС.

В обновленную ЦИК вошли шесть представителей фракции «Блок Петра Порошенко», три – от парламентской коалиции «Народный фронт», по одному кандидату – от партии «Возрождение» и депутатской группы «Воля народа», «Самопомощь», Радикальной партии, по одному – от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Оппозиционного блока». Одно место досталось беспартийному, одно – вакантно.

Напомним, в 2019 году на Украине пройдут президентские выборы.